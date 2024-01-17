Из Петербурга до новых регионов можно будет добраться на автобусе

Транспортные компании, осуществляющие междугородние пассажирские перевозки, смогут официально запустить рейсы из Санкт-Петербурга в города новых регионов России и в обратном направлении. Несколько перевозчиков уже готовы возить пассажиров в Луганск и Донецк.