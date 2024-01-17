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Из Петербурга до новых регионов можно будет добраться на автобусе

Транспортные компании, осуществляющие междугородние пассажирские перевозки, смогут официально запустить рейсы из Санкт-Петербурга в города новых регионов России и в обратном направлении. Несколько перевозчиков уже готовы возить пассажиров в Луганск и Донецк.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на своем заседании 17 января одобрило в первом чтении законопроект о внесении изменений в региональный закон, регулирующий порядок межрегиональных регулярных перевозок.

Согласно документу, внесенному группой депутатов от «Единой России», петербургские перевозчики смогут открыть регулярное автобусное сообщение с ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областями, с автобусного вокзала Санкт-Петербурга на Обводном канале, д. 36.

Для этого таблицу приложения к действующему закону, в которой указаны все разрешенные направления регулярных перевозок с петербургского автовокзала, предлагается дополнить следующими направлениями: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область.

Как отметил депутат Заксобрания Алексей Цивилев, «сегодня запустить рейсы в Луганск готовы девять компаний, в Донецк — шесть».

Напомним, ранее с автовокзала Петербурга прекратилось регулярное автобусное сообщение с городами Финляндии из-за закрытия пунктов пропуска на границе по инициативе финской стороны.