Из Петербурга до новых регионов можно будет добраться на автобусе

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на своем заседании 17 января одобрило в первом чтении законопроект о внесении изменений в региональный закон, регулирующий порядок межрегиональных регулярных перевозок.
Для этого таблицу приложения к действующему закону, в которой указаны все разрешенные направления регулярных перевозок с петербургского автовокзала, предлагается дополнить следующими направлениями: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область.
Как отметил депутат Заксобрания Алексей Цивилев, «сегодня запустить рейсы в Луганск готовы девять компаний, в Донецк — шесть».
Напомним, ранее с автовокзала Петербурга прекратилось регулярное автобусное сообщение с городами Финляндии из-за закрытия пунктов пропуска на границе по инициативе финской стороны.