В Самаре умерла заслуженный работник культуры РФ Марина Богданова

Педагог оставила после себя целую плеяду воспитанников, которым привила им любовь к музыке. Ее коллеги и ученики помнят Марину Ивановну как учителя с большой буквы. Она не только щедро делилась знаниями, секретами обучения, но и беззаветно любила школу и своих учеников.