В Самаре умерла заслуженный работник культуры РФ Марина Богданова

В Самаре стало известно о трагической утрате. Во вторник, 16 января, скончалась заслуженный работник культуры РФ, обладатель звания «Лучший учитель России» и преподаватель центральной музыкальной школы Марина Богданова.
Педагог оставила после себя целую плеяду воспитанников, которым привила им любовь к музыке. Ее коллеги и ученики помнят Марину Ивановну как учителя с большой буквы. Она не только щедро делилась знаниями, секретами обучения, но и беззаветно любила школу и своих учеников.
— Марина Ивановна считала профессию музыканта лучшей на свете и без остатка посвятила ей всю свою жизнь. Светлая память о Марине Ивановне навсегда останется в наших сердцах, — выразили соболезнования в региональном минкульте.
Прощание с выдающимся педагогом пройдет 18 января в 10:30 по адресу: Самара, Борская улица, 108, зал 2. Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Марины Богдановой.