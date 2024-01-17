Билялетдинов назвал Краснодар футбольной столицей России, сообщает «Спорт-Экспресс».
По словам бывшего игрока сборной России, кубанская столица вне конкуренции по посещаемости и инфраструктуре.
«Хороший стадион, футбольный город, инфраструктура, люди ходят на стадион в любую погоду. Давайте смотреть по этим критериям, а не мериться трофеями», — сказал Динияр Билялетдинов.
Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2023/24 с 38 очками в 18 матчах.
Ранее мы сообщали, что Семин назвал Ивича лучшим тренером, чья команда идет на первом месте. Экс-тренер «Локомотива» подчеркнул заслуги Ивича в РПЛ. Также он отметил Юрана, Осинькина и Рахимова.