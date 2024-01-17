В Калининградской области до конца рабочей недели ожидаются метели и ветер до 17 м/с — синоптики

В регионе в ближайшие дни ожидается стабильная зимняя погода без резких потеплений. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
По словам синоптиков, не предвидится резкой смены воздушных масс. В четверг и пятницу ожидаются снегопады, сохранится сильный ветер на побережье. Метеорологи прогнозируют морозы в ночь на четверг, 17 января, а в последующие дни температуры будут близки к норме.
В среду ночью в Калининграде ожидается температура от −7 до −13 градусов, на побережье — от −4 до −7, по области — от −14 до −18. Днём термометры будут показывать от −2 до −5 градусов, возможны переменная облачность и незначительные осадки. Ветер юго-восточный 5−8 м\с, в порывах 11−13 м\с.
В четверг ночью воздух охладится до −1…-3 градусов, на побережье — до 0…-2. Ожидается снегопад, который прекратится к утру. Днём в Калининграде и на западе области от 0 до +2 градусов, на востоке региона от 0 до −2, переменная облачность, к вечеру возможны локальные осадки. Ветер ночью юго-восточный и южный, днём — западный 4−7 м\с. Вечером на побережье и западе региона порывы до 14−17 м\с, местами метель.
В пятницу ночью в Калининграде и области от −2 до −7 градусов, на побережье — от −2 до +1. Днём термометры покажут от −1 до +1 градусов, на востоке региона — от 0 до −2, на побережье — от 0 до +2. Ожидается переменная облачность, конвективные осадки (снег или крупа). Ветер западный и юго-западный 4−9 м\с, на побережье порывы до 14−18 м\с.