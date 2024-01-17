В Калининградской области до конца рабочей недели ожидаются метели и ветер до 17 м/с — синоптики

В пятницу ночью в Калининграде и области от −2 до −7 градусов, на побережье — от −2 до +1. Днём термометры покажут от −1 до +1 градусов, на востоке региона — от 0 до −2, на побережье — от 0 до +2. Ожидается переменная облачность, конвективные осадки (снег или крупа). Ветер западный и юго-западный 4−9 м\с, на побережье порывы до 14−18 м\с.