Шесть улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за крещенских купаний

Из-за проведения купаний на Крещение в Нижнем Новгороде перекроют часть улиц на подходах к прорубям. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Так, с 19 часов 18 января до 4 часов 19 января будет закрыто движение по боковому проезду набережной Гребного канала — на участке от дома 10 на улице Красная Слобода до дома 111 на набережной Гребного канала.
В тот же период в деревне Сартаково перекроют улицу Центральную на участке от дома 1Б до дома 166Д.
С 20 часов 18 января до 4 часов 19 января будет закрыт проезд на участке дороги от улицы Героя Юрия Смирнова, 18 до улицы Колхозной, а также по улице Манежной (от улицы Корейской), улице Братьев Игнатьевых (от улицы Медицинской), улице Горбатовской.
Напомним, крещенские купания в Нижнем Новгороде будут организованы по семи адресам, в целом в Нижегородской области будет подготовлено больше 70 иорданей.