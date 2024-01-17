Шесть улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за крещенских купаний

С 20 часов 18 января до 4 часов 19 января будет закрыт проезд на участке дороги от улицы Героя Юрия Смирнова, 18 до улицы Колхозной, а также по улице Манежной (от улицы Корейской), улице Братьев Игнатьевых (от улицы Медицинской), улице Горбатовской.