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Шесть улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за крещенских купаний

Дороги будут закрыты для движения с вечера 18 января.

Из-за проведения купаний на Крещение в Нижнем Новгороде перекроют часть улиц на подходах к прорубям. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Так, с 19 часов 18 января до 4 часов 19 января будет закрыто движение по боковому проезду набережной Гребного канала — на участке от дома 10 на улице Красная Слобода до дома 111 на набережной Гребного канала.

В тот же период в деревне Сартаково перекроют улицу Центральную на участке от дома 1Б до дома 166Д.

С 20 часов 18 января до 4 часов 19 января будет закрыт проезд на участке дороги от улицы Героя Юрия Смирнова, 18 до улицы Колхозной, а также по улице Манежной (от улицы Корейской), улице Братьев Игнатьевых (от улицы Медицинской), улице Горбатовской.

Напомним, крещенские купания в Нижнем Новгороде будут организованы по семи адресам, в целом в Нижегородской области будет подготовлено больше 70 иорданей.

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