Татарстан снова накроет мощный снегопад

В пятницу, 19 января, ночью местами пройдет небольшой снег, а утром и днем ожидаются обильные осадки, сильный снег, мокрый снег и метели. Ветер усилится до 15−20 метров в секунду, а местами до 24 метров в секунду. Температуры ночью составят от −15 до −20 градусов, а утром до −15 градусов. Днем потеплеет до 0 градусов. В выходные, 20 и 21 января, очередной циклон принесет сильные осадки и метели с ветром до 15−20 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах от −2 до −7 градусов, а дневные — от 0 до −5 градусов.