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В Башкирии из-за метели закрыли движение на четырех автодорогах

Вниманию водителей! Как сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства Башкирии, из-за сильного ветра, ограничения видимости, низовой метели закрыто движение для грузового и пассажирского транспорта по дорогам:
Источник: Башинформ

  • Уфа — Бирск — Янаул,
  • Красный Холм — Нефтекамск,
  • Бураево — Старобалтачево — Куеда,
  • Янаул — Верхние Татышлы.

Об открытии движения информация будет размещена дополнительно. Просим водителей легкового транспорта не выезжать на дальние расстояния до установления более благоприятной погоды. Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская ФКУ «Приуралье»: 8−917−046−79−53. Круглосуточная диспетчерская управления дорожного хозяйства РБ: 8−927−955−11−00.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии действуют ограничения движения на 13 участках автомобильных дорог.