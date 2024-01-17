В Башкирии из-за метели закрыли движение на четырех автодорогах

Об открытии движения информация будет размещена дополнительно. Просим водителей легкового транспорта не выезжать на дальние расстояния до установления более благоприятной погоды. Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская ФКУ «Приуралье»: 8−917−046−79−53. Круглосуточная диспетчерская управления дорожного хозяйства РБ: 8−927−955−11−00.