В Башкирии из-за метели закрыли движение на четырех автодорогах

- Уфа — Бирск — Янаул,
- Красный Холм — Нефтекамск,
- Бураево — Старобалтачево — Куеда,
- Янаул — Верхние Татышлы.
Об открытии движения информация будет размещена дополнительно. Просим водителей легкового транспорта не выезжать на дальние расстояния до установления более благоприятной погоды. Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская ФКУ «Приуралье»: 8−917−046−79−53. Круглосуточная диспетчерская управления дорожного хозяйства РБ: 8−927−955−11−00.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии действуют ограничения движения на 13 участках автомобильных дорог.