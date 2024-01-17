Собянин сообщил о скором открытии пешеходного моста на стрелке острова Балчуг

«Мы активно продолжаем работать над пешеходными пространствами города. Здесь происходит интеграция двух больших пешеходных пространств, начиная от Воробьевых гор, Парка Горького, с выходом на стрелку острова Балчуг и с выходом уже до храма Христа Спасителя. Более того, у нас есть планы продлить набережную острова Балчуг и сделать переход под Малым Каменным мостом, соединить Болотную площадь, Болотную набережную. Таким образом, это будет огромное пространство от Болотной площади до великолепного памятника Петру I на стрелке, дальше Крымская набережная, Пушкинская набережная и до Воробьевской набережной. В целом это около 17−18 километров пешеходных пространств, которые, конечно, будут востребованы москвичами и гостями столицы», — отметил Сергей Собянин во время осмотра строящегося моста.