Собянин сообщил о скором открытии пешеходного моста на стрелке острова Балчуг

«Мы активно продолжаем работать над пешеходными пространствами города. Здесь происходит интеграция двух больших пешеходных пространств, начиная от Воробьевых гор, Парка Горького, с выходом на стрелку острова Балчуг и с выходом уже до храма Христа Спасителя. Более того, у нас есть планы продлить набережную острова Балчуг и сделать переход под Малым Каменным мостом, соединить Болотную площадь, Болотную набережную. Таким образом, это будет огромное пространство от Болотной площади до великолепного памятника Петру I на стрелке, дальше Крымская набережная, Пушкинская набережная и до Воробьевской набережной. В целом это около 17−18 километров пешеходных пространств, которые, конечно, будут востребованы москвичами и гостями столицы», — отметил Сергей Собянин во время осмотра строящегося моста.
В планах города — построить девять пешеходных мостов через Москву-реку, Яузу и другие водные преграды. Два моста уже готовы, еще семь строятся или находятся на стадии проектирования.
«В разработке сейчас еще один интересный проект — пешеходный переход под Малым Каменным мостом, который свяжет ГЭС-2 и кинотеатр “Ударник” с Болотной площадью», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
В результате будет создан единый пешеходный маршрут, связывающий Парк Горького, Крымскую набережную, Болотную площадь и остров Балчуг.
Новый маршрут
Строительство пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки начали в марте 2023 года за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Длина моста — 58 метров, ширина — восемь. Он станет частью пешеходного маршрута от Воробьевых гор до Дома культуры «ГЭС-2», сделает доступнее знаковые объекты острова Балчуг. В их числе — памятник Петру I, арт-пространство «Красный Октябрь», кинотеатр «Ударник». Дойти пешком от «Музеона» до «Красного Октября» можно будет быстрее на 10 минут. К тому же путь станет комфортнее.
Мост встроят в существующие укрепления берегов Водоотводного канала, он будет гармонично вписан в сложившуюся застройку. Форма в виде изогнутой металлической балки придаст конструкции особое изящество и легкость. Встречные потоки пешеходов будет разделять 36-метровая скамья. Здесь все желающие смогут отдохнуть и полюбоваться живописными видами. На Болотную, Крымскую и Якиманскую набережные с моста будут вести пандусы, а в сторону 3-го Голутвинского переулка — лестница.
Во время строительства движение речного транспорта не останавливается. Пешеходные проходы по набережным тоже сохранены. Сложность работ обусловлена необходимостью перекладки многоуровневой системы инженерных коммуникаций общей протяженностью 2,5 километра.
В сентябре 2023 года провели уникальную логистическую операцию. Основные конструкции собрали в районе подмосковного города Лыткарино и затем за восемь часов пролетное строение (235 тонн) доставили к месту монтажа на барже с помощью двух буксиров. После закрепления баржи пролет в течение нескольких часов был повернут на 90 градусов вокруг вертикальной оси и установлен на опорные части.
Строительная готовность объекта составляет 70 процентов. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию в этом году.
В декабре 2023 года Сергей Собянин поручил разработать проект пешеходного перехода под Малым Каменным мостом. Длина этого сооружения составит 158 метров. Построенное в русле Водоотводного канала, оно соединит разделенные улицей Серафимовича участки Болотной набережной.
Таким образом, пешеходный путь от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и Дома культуры «ГЭС-2» сократится почти в два раза — с 300−375 до 150−230 метров.
По словам главного инженера ООО «СТМ-Центр» Павла Звиря, закончить работы планируется летом 2024 года. Осталось провести благоустройство, установить архитектурную подсветку и сделать подводку сетей.
Строительство пешеходных мостов
В 2022—2023 годах в Москве построили два пешеходных моста: через реку Яузу в составе транспортного узла «Электрозаводская» и через реку Цыганку в рамках строительства автомобильной дороги Воскресенское — Каракашево — Щербинка. Длина мостов — 111 и 14 метров соответственно.
Планируется, что в 2024—2026 годах в городе появится еще семь пешеходных мостов. Три моста уже начали строить. Это мост через Водоотводной канал Москвы-реки (58 метров), через реку Яузу неподалеку от Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (243 метра) и через Нагатинский затон (216 метров) — он свяжет одноименный район с парком развлечений «Остров мечты» и Южным речным вокзалом.
Четыре моста находятся на стадии проектирования. Это два моста через затон Новинки, которые построят в рамках благоустройства набережной Марка Шагала (265 метров), и два через Москву-реку: один мост будет вести на Островную улицу, он свяжет Мневниковскую пойму с районом Крылатское (500 метров), и второй — в сторону парка «Фили», он соединит парк и Мневниковскую пойму (400 метров).
Строительство дорог
В 2011—2023 годах в Москве построили 1360 километров дорог. Это составляет около 25 процентов от существующей улично-дорожной сети. Построено 429 новых тоннелей, эстакад и мостов — количество искусственных транспортных сооружений выросло на 65 процентов. Появилось 311 внеуличных пешеходных переходов.
В ближайшие годы в городе займутся развитием радиальных направлений, соединением разрозненных территорий и созданием новых поперечных связей на активно застраиваемых территориях комплексного и опережающего развития. В ключевые задачи входит интеграция улично-дорожной сети, остановочных пунктов и транспортных узлов (метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры).
Кроме того, уделят внимание продлению южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) за пределы МКАД, завершат строительство Южной рокады и автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
На 2024 год запланировано строительство 94 километров дорог, 30 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. В числе основных объектов:
— транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе;
— участок МСД от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе;
— участок автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны (первый этап);
— путепровод в районе 24-го и 25-го километра Ленинградского шоссе (второй этап);
— дублер Калужского шоссе (первый этап).
В 2025—2026 годах планируют построить 171 километр дорог, 41 искусственное сооружение и 45 пешеходных переходов.