Между РФ и Финляндией резко выросли морские грузоперевозки

До закрытия границы морские грузовые перевозки практически не осуществлялись из-за повышения стоимости товаров. Ранее грузы доставлялись в Хамина-Котка и перегружались на грузовики в порту. Однако теперь товары, предназначенные для импорта в РФ, загружаются в Хамина-Котка один или два раза в неделю.