Крещение Господне: что нужно знать о святой Крещенской воде и Сочельнике

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Православный мир 19 января отмечает один из древнейших христианских праздников — Крещение Господне или Богоявление. Он всегда приходится на эту дату.
Первые упоминания о празднике Крещения Господня относятся к началу III века, в те времена его праздновали в один день с Рождеством. Но в последствии эти два праздника были разделены друг от друга более, чем 12 днями.
Крещению всегда предшествует Крещенский Сочельник, который отмечается вечером 18 января.
История Крещения
Согласно священному писанию, крестил Иисуса Христа в водах Иордана Иоанн Предтеча, которого поэтому называют Иоанном Крестителем.
Значимость данного праздника для православных состоит в том, что тогда впервые Бог явил себя миру одновременно в трех ипостасях — Отца, Сына и Святого Духа.
Крещенский Сочельник
Вечером 18 января в храмах начинаются праздничные крещенские службы, которые отличаются особой красотой, сакральной таинственностью — именно вечером совершается первый чин освящения воды. В центре храма ставится купель с водой, куда священник окунает крест.
18 января — день строгого поста, верующие в этот день готовили постную кашу, сочиво — с медом и сухофруктами, а уже после шли в церковь на вечернюю службу. Отсюда и название — Сочельник.
Церковь называет этот день Навечерие Крещения Господня или Навечерие Богоявления.
В воде — сила Божья
Священники отмечают, что Крещенские праздники тесно связаны с водой, в нее в этот день окунаются верующие во имя Спасителя и первых христиан.
«Вода — это священное вещество, без которого жизнь человека невозможна. Все знают, что человек может гораздо дольше прожить без еды, чем без воды».
По его словам, вода оставляет более 70 процентов площади Земли, примерно такого же процента вода достигает и в организме человека.
«Поэтому и считается, если мы хотим освятить Землю, человека, нужно освящать водное естество в первую очередь. Ведь вода может впитывать благодать, она может быть чуткой и впитывающей силу Божью».
Говоря о значимости для верующих Таинств Крещения и освящения, он отметил: «Не бывает освящения без окропления. Если в древности окропляли кровью, то теперь окропляют водой после призывания над ней Духа Святого, окунания в нее креста и произнесения священных молитв».
Святая Агиасма
Крещенскую освященную воду еще называют Великой Агисмой, она считается одной из величайших святынь. 18 января в храмах начинают проводит великий чин освящения воды, его же проводят во время главных крещенских богослужений 19 января. 18 января священники также освящают иордани в открытых водных источниках, окуная в воду крест. Согласно многовековой традиции, лед для иордани вырезается в форме креста.
«Современная наука опытным путем определила, что крещенская вода имеет особую структуру. Всем известны исследования о том, что если возле воды играть классическую музыку, то хаотическое движение ее молекул превращается в гармоническую картину. Особым образом вода реагирует и на молитву, произнесенную над ней».
Православные верят, что ночью с 18 на 19 января вода во всех водоемах Земли становится святой и обретает чудесные целебные свойства.
Народные верования
Крещение Господне — один из любимых праздников у православных, с ним связно много народных традиций и примет.
«Люди до сих пор стараются принести ребенка в этот день в храм, чтобы он принял Крещение именно 19 января. С давних пор считается, что это залог счастливой и долгой жизни».
По их словам, много народных традиций связано с крещенской водой.
«В течение 12 дней после Крещения вода в реках и озерах считается “чистой”, в ней даже не полоскали белье».
Они также сообщили, что в народе существовало поверье, что в ночь с 18 на 19 января небеса открываются и можно озвучивать любое желание. При этом 19 января строго настрого запрещалось выносить воду из дома, зато хорошей традицией было сходить за святой водой в три храма.