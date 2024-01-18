Главные новости за 17 января

ВЧЕРА
Из-за ситуации на этом предприятии чиновники лишались должностей. Но требование Лукашенко было выполнено.
Белорусы знают, что такое человеческая жизнь и мир, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с председателями областных и сельских советов депутатов.
«Ломать или строить? Выбор всегда есть». Акулович о сути фотопроекта БЕЛТА «Параллельные миры».
Перцов: инфоцентр «Выборы-2024» начнет работу 24 февраля.
Алейник отправился с визитом в Уганду на саммит Движения неприсоединения.
Вице-премьеры Беларуси и России согласовали подходы в обеспечении защиты рынка Союзного государства.
Правительство утвердило порядок отчуждения имущества, принадлежащего лицам из недружественных стран.
Преступление и наказание. Как следователи установили обстоятельства убийства спустя 12 лет.
СЕГОДНЯ
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Итоги 2023 года: о модном событии Modern Culture View и VUCA Fashion Art, анонс проекта Modern Culture View Fashion Art Week». Начало в 15.00.
Общегородской благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом» стартует в Минске. На протяжении месяца в каждом районе столицы будут проходить благотворительные мероприятия (концерты, акции, театрализованные представления, выставки) по сбору денежных средств в помощь детям с ограниченными возможностями. Открытие марафона пройдет в Доме милосердия Всехсвятского прихода Минска с приглашением семей, которые участвуют в марафоне, представителей власти, общественности и духовенства.
Уникальная фотовыставка БЕЛТА «Параллельные миры» будет работать по 21 января на 22-м этаже (обзорная площадка) Национальной библиотеки Беларуси. Основу фотовыставки составили архивные кадры, которые отражают два мира: мир созидания и развития и мир разрушения и деградации.
Республиканская выставка-конкурс «Лед. Цветы. Фантазия» пройдет до 20 января в Республиканском центре экологии и краеведения.
В Национальной библиотеке Беларуси до 31 января будет работать выставка «Кніжныя здабыткі», на которой будут представлены памятники книжно-письменной культуры, поступившие в библиотечный фонд на протяжении 2023 года.
ЗАВТРА
В Республике Беларусь — День спасателя.
85 лет назад родилась Мархель Татьяна Григорьевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1984), народная артистка Беларуси (2011). Работала в Гродненском и Могилевском областных драматических театрах, Белорусском театре им. Я. Коласа, Театре-студии киноактера, Республиканском театре белорусской драматургии. Характерная актриса. Первая исполнительница партии женского голоса в 3-й симфонии «Белая вежа» О. Янченко, а также белорусских народных песен в спектакле «Сымон-музыка», телеспектакле «Новая земля» и др. Снялась в кинофильмах «Люди на болоте», «Дыхание грозы», «Анастасия Слуцкая» и др.
45 лет назад родилась Хоркина Светлана Васильевна, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, и 13-кратная чемпионка Европы (трижды в абсолютном первенстве). Заслуженный мастер спорта России (1995).