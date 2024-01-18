Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Главные новости за 17 января

Главные новости Беларуси за среду, 17 января 2024 года.
rtx139f4.jpg
Источник: Reuters

ВЧЕРА

Из-за ситуации на этом предприятии чиновники лишались должностей. Но требование Лукашенко было выполнено.

Белорусы знают, что такое человеческая жизнь и мир, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с председателями областных и сельских советов депутатов.

«Ломать или строить? Выбор всегда есть». Акулович о сути фотопроекта БЕЛТА «Параллельные миры».

Перцов: инфоцентр «Выборы-2024» начнет работу 24 февраля.

Алейник отправился с визитом в Уганду на саммит Движения неприсоединения.

Вице-премьеры Беларуси и России согласовали подходы в обеспечении защиты рынка Союзного государства.

Правительство утвердило порядок отчуждения имущества, принадлежащего лицам из недружественных стран.

СЕГОДНЯ

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Итоги 2023 года: о модном событии Modern Culture View и VUCA Fashion Art, анонс проекта Modern Culture View Fashion Art Week». Начало в 15.00.

Общегородской благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом» стартует в Минске. На протяжении месяца в каждом районе столицы будут проходить благотворительные мероприятия (концерты, акции, театрализованные представления, выставки) по сбору денежных средств в помощь детям с ограниченными возможностями. Открытие марафона пройдет в Доме милосердия Всехсвятского прихода Минска с приглашением семей, которые участвуют в марафоне, представителей власти, общественности и духовенства.

Уникальная фотовыставка БЕЛТА «Параллельные миры» будет работать по 21 января на 22-м этаже (обзорная площадка) Национальной библиотеки Беларуси. Основу фотовыставки составили архивные кадры, которые отражают два мира: мир созидания и развития и мир разрушения и деградации.

Республиканская выставка-конкурс «Лед. Цветы. Фантазия» пройдет до 20 января в Республиканском центре экологии и краеведения.

В Национальной библиотеке Беларуси до 31 января будет работать выставка «Кніжныя здабыткі», на которой будут представлены памятники книжно-письменной культуры, поступившие в библиотечный фонд на протяжении 2023 года.

ЗАВТРА

В Республике Беларусь — День спасателя.

85 лет назад родилась Мархель Татьяна Григорьевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1984), народная артистка Беларуси (2011). Работала в Гродненском и Могилевском областных драматических театрах, Белорусском театре им. Я. Коласа, Театре-студии киноактера, Республиканском театре белорусской драматургии. Характерная актриса. Первая исполнительница партии женского голоса в 3-й симфонии «Белая вежа» О. Янченко, а также белорусских народных песен в спектакле «Сымон-музыка», телеспектакле «Новая земля» и др. Снялась в кинофильмах «Люди на болоте», «Дыхание грозы», «Анастасия Слуцкая» и др.

45 лет назад родилась Хоркина Светлана Васильевна, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, и 13-кратная чемпионка Европы (трижды в абсолютном первенстве). Заслуженный мастер спорта России (1995).

Лукашенко Александр
экономика