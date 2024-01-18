Главные новости за 17 января

85 лет назад родилась Мархель Татьяна Григорьевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1984), народная артистка Беларуси (2011). Работала в Гродненском и Могилевском областных драматических театрах, Белорусском театре им. Я. Коласа, Театре-студии киноактера, Республиканском театре белорусской драматургии. Характерная актриса. Первая исполнительница партии женского голоса в 3-й симфонии «Белая вежа» О. Янченко, а также белорусских народных песен в спектакле «Сымон-музыка», телеспектакле «Новая земля» и др. Снялась в кинофильмах «Люди на болоте», «Дыхание грозы», «Анастасия Слуцкая» и др.