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Какой сегодня день: 19 января

Этот день является 19-м в григорианском календаре. До конца года остается 347 дней.
Источник: Sputnik.kz

Знаете ли вы, что 19 января православные отмечают Крещение Господне? О том, чем еще ознаменовано 19 января, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 19 января

В 1825 году была запатентована консервная банка для хранения пищевых продуктов.

В 1853 году в Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур».

В 1903 году было объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс».

В 1963 году состоялось первое выступление группы «Битлз» на телевидении.

Также 19 января отмечается День спасателя Беларуси.

Кто родился 19 января

  • Писатель Эдгар Аллан По (1809−1849).
  • Художник Поль Сезан (1839−1906).
  • Художник Валентин Серов (1865−1911).
  • Писатель Густав Майринк (1868−1932).
  • Рок-певица Дженис Джоплин (1943−1970).
  • Режиссер Вадим Абдрашитов (1945−2023).
  • Певец, один из основателей Depp Purple Род Эванс (1947).
  • Музыкант Сергей Михалок (1972).
  • Певец Влад Сташевский (1974).
  • Гимнастка Светлана Хоркина (1979).

19 января в православном календаре

В этот день верующие православные празднуют Крещение Господне.

Именины

19 января именины у Ивана и Феофана.

19 января в народном календаре

В крещенскую ночь вся вода становится целебной, люди запасались водой из рек или освященной церковной и хранили ее весь год.

В этот день на Руси незамужние девушки в последний раз гадали: выходили за ворота, чтобы увидеть первого встречного. Старик был не к добру, а вот молодой парень — к замужеству.

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