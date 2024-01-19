Какой сегодня день: 19 января

Знаете ли вы, что 19 января православные отмечают Крещение Господне? О том, чем еще ознаменовано 19 января, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 19 января
В 1825 году была запатентована консервная банка для хранения пищевых продуктов.
В 1853 году в Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур».
В 1903 году было объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс».
В 1963 году состоялось первое выступление группы «Битлз» на телевидении.
Также 19 января отмечается День спасателя Беларуси.
Кто родился 19 января
- Писатель Эдгар Аллан По (1809−1849).
- Художник Поль Сезан (1839−1906).
- Художник Валентин Серов (1865−1911).
- Писатель Густав Майринк (1868−1932).
- Рок-певица Дженис Джоплин (1943−1970).
- Режиссер Вадим Абдрашитов (1945−2023).
- Певец, один из основателей Depp Purple Род Эванс (1947).
- Музыкант Сергей Михалок (1972).
- Певец Влад Сташевский (1974).
- Гимнастка Светлана Хоркина (1979).
19 января в православном календаре
В этот день верующие православные празднуют Крещение Господне.
Именины
19 января именины у Ивана и Феофана.
19 января в народном календаре
В крещенскую ночь вся вода становится целебной, люди запасались водой из рек или освященной церковной и хранили ее весь год.
В этот день на Руси незамужние девушки в последний раз гадали: выходили за ворота, чтобы увидеть первого встречного. Старик был не к добру, а вот молодой парень — к замужеству.