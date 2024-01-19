В Хабаровске 19 января днем похолодает до −18 градусов

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице столбик термометра ночью будет в пределах −25 −27, днем −18 −20, ветер юго-западный, 4−9 м/с. На юге края ночью −24 −29, местами до −39, днем −13 −18, местами до −23, ветер западный, 7−12 м/с.