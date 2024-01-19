Что произошло в Иркутске в ночь на 19 января 2024 года: последние новости

На Госуслугах опубликован опрос о способах борьбы с безнадзорными собаками и о мерах, принимаемых в Иркутской области по обращению с бродячими животными. В исследовании отмечается, что в настоящее время в регионе осуществляется отлов бездомных животных, их стерилизация, вакцинация и последующее возвращение в их привычную среду обитания.