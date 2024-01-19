Что произошло в Иркутске в ночь на 19 января 2024 года: последние новости

В Иркутской области в течение времени с 9 утра 12 января до 9 утра 13 января, в результате сильной метели на дороге произошла утеря защитного контейнера с Цезием-137. Представители компании сообщают, что контейнер находился снаружи автомобиля, поэтому утерю обнаружили только после прибытия на место исследований.
В Иркутской области наблюдается приятная тенденция: средняя цена на десяток куриных яиц опустилась. Согласно информации от Иркутскстата, за последнюю неделю цены на яйца снизились на немного более 2%.
На Госуслугах опубликован опрос о способах борьбы с безнадзорными собаками и о мерах, принимаемых в Иркутской области по обращению с бродячими животными. В исследовании отмечается, что в настоящее время в регионе осуществляется отлов бездомных животных, их стерилизация, вакцинация и последующее возвращение в их привычную среду обитания.