«112»: мужа актрисы из Комсомольска задержали в Москве с мефедроном

Актер известен широкой публике по ролям в сериалах «Каменская», «Возвращение Мухтара» и «Две судьбы», а также по недавно вышедшему фильму «Триггер». Его супруга Елена Дудина, которая является уроженкой Комсомольска-на-Амуре, прославилась благодаря участию в фильмах «Смерть шпионам», «Любовницы» и «Три истории любви».