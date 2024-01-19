«112»: мужа актрисы из Комсомольска задержали в Москве с мефедроном

По данным ресурса, накануне вечером столичные сотрудники ДПС остановили для проверки такси, в котором ехала знаменитость. Поскольку актёр, утверждает Telegram-канал, вёл себя нервно, его решили досмотреть — в штанах якобы был обнаружен пакетик с мефедроном. Отмечается, что в отношении Анатолия Руденко правоохранительные органы проводят проверку.
Актер известен широкой публике по ролям в сериалах «Каменская», «Возвращение Мухтара» и «Две судьбы», а также по недавно вышедшему фильму «Триггер». Его супруга Елена Дудина, которая является уроженкой Комсомольска-на-Амуре, прославилась благодаря участию в фильмах «Смерть шпионам», «Любовницы» и «Три истории любви».