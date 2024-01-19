Снегопад обрушится на Владивосток сразу на 3 дня — точный прогноз осадков

Снегопад обрушится на Владивосток сразу натри дня. Уже скоро город накроют снежные осадки, поэтому приморцев предупреждают о неспокойной обстановке на дорогах, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным метеорологического портала Gismeteo, уже к концу текущей недели в столицу ДФО придет снег. Так в воскресенье, 21 января, ожидается снежный удар с самого утра и до обеда. Затем снег прекратится на некоторое время и снова начнется в ночь на понедельник, 22 января. Закончатся осадки лишь в ночь на вторник.
Таким образом удар затронет сразу три дня. Причем, в понедельник в течение дня обещают в сопровождении снега еще и мощный ветер, который достигнет отметки в 28 м/с, что по шкале Бофорта равняется опасному явлению — жестокому шторму.
Приморцев просят быть бдительными и учитывать обстановку на дорогах города в дни непогоды.