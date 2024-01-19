Снегопад обрушится на Владивосток сразу на 3 дня — точный прогноз осадков

По данным метеорологического портала Gismeteo, уже к концу текущей недели в столицу ДФО придет снег. Так в воскресенье, 21 января, ожидается снежный удар с самого утра и до обеда. Затем снег прекратится на некоторое время и снова начнется в ночь на понедельник, 22 января. Закончатся осадки лишь в ночь на вторник.