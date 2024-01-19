Срок дали кузбассовцу, который выкинул беременную собаку с 9 этажа

Киселёвский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю за то, что тот выбросил беременную собаку с 9 этажа. Его признали виновным в жестоком обращении с животными.
Случай произошёл в сентябре 2023 года. Пьяного хозяина собаки разозлило, что животное якобы покусало домашнюю крысу. В результате полученных травм от падения с огромной высоты собака скончалась на месте.
Осуждённый вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Мы рассказывали, что в начале октября в кемеровском общежитии 39-летний хозяин «по дурости» выбросил своего лабрадора с третьего этажа. Собака 10 часов лежала со сломанными лапами. После этого на хозяина завели уголовное дело за жестокое обращение, чего в Кузбассе до этого практически не случалось.