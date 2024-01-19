«Идеальный шторм»: главный дорожник Челябинска рассказал о причинах десятибалльных пробок

Погодная обстановка, которая сложилась в Челябинске в конце декабря — начале января, не имеет аналогов в истории наблюдений. Массированный снегопад в условиях низких температур привел к тому, что эффективно чистить улицы стало крайне затруднительно. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) рассказал руководитель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников:
— По информации, предоставленной нам Гидрометцентром, таких длительных и обильных снегопадов не было за всю историю наблюдений. Применяя терминологию, можно назвать то, что в нашем городе произошло, «идеальным штормом». Осадки продолжались десять дней и сопровождались низкими температурах воздуха. Все это сопровождалось образованием накатов и колейности на дорогах. Колею срезают автогрейдеры, но такие работы эффективны при температурах до −15. Когда на улице −20 и ниже, колейность полностью устранить не получается.
С 26 декабря в Челябинске работает оперативный штаб под руководством главы города Натальи Котовой, который координировал работу подрядных организаций. Ни выходных, ни праздников у дорожников администрации и подрядчиков не было, все они работали в обычном графике.
Вывоз снега с городских улиц начался 27 декабря, и его объемы нарастали каждый день. Как отметил Николай Кожевников, в прошлом году максимально вывозили 12,6 тысяч кубометров снега в сутки, а обычно — всего 6−8 тысяч. Сейчас каждый день вывозится около 30 тысяч кубометров, а в период праздников суточный вывоз доходил и до 38 тысяч кубов снега.