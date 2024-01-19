«Идеальный шторм»: главный дорожник Челябинска рассказал о причинах десятибалльных пробок

— По информации, предоставленной нам Гидрометцентром, таких длительных и обильных снегопадов не было за всю историю наблюдений. Применяя терминологию, можно назвать то, что в нашем городе произошло, «идеальным штормом». Осадки продолжались десять дней и сопровождались низкими температурах воздуха. Все это сопровождалось образованием накатов и колейности на дорогах. Колею срезают автогрейдеры, но такие работы эффективны при температурах до −15. Когда на улице −20 и ниже, колейность полностью устранить не получается.