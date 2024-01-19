Новокузнечан в феврале снова начнут возить в Таиланд

Boeing 757−200 вмещает 238 пассажиров и вылетает вечером. Рейсы, сформированные по запросам, будут выполнять один раз в 12 дней. Актуальное расписание доступно у туроператоров, а купить билеты можно будет у партнёров авиакомпании. Рейсы рассчитаны до окончания зимнего расписания полётов.