Новокузнечан в феврале снова начнут возить в Таиланд

С 7 феврале из Новокузнецка начнут летать самолёты в Патайю и Пхукет. Чартерные рейсы запустит авиакомпания AZUR air. Авиасообщение с Таиландом из Новокузнецка приостановилось в 2020 году из-за пандемии.
«Международные чартерные рейсы аэропорт завершил обслуживать в начале 2022 года: перевозчики начали испытывать трудности с самолётами, в связи с чем в фокусе остались только аэропорты-миллионники», — говорит генеральный директор аэропорта Новокузнецка Кирилл Ермаков.
Boeing 757−200 вмещает 238 пассажиров и вылетает вечером. Рейсы, сформированные по запросам, будут выполнять один раз в 12 дней. Актуальное расписание доступно у туроператоров, а купить билеты можно будет у партнёров авиакомпании. Рейсы рассчитаны до окончания зимнего расписания полётов.
Сергей Кузнецов тем временем объявил поиск работников для достройки нового терминала аэропорта, сроки сдачи которого сдвигали уже несколько раз.