Красивые девушки разделись по очереди и нырнули в купель в Крещение в Хабаровске: фото

Городские власти подготовили для этого всего две купели — в поселке Горького вблизи улицы Покуса, 20, возле строящегося храма Введения во храм Пресвятой Богородицы, а также на Красной речке — район улицы Минусинской. Чем озадачили жителей — перед многими встал вопрос куда лучше отправиться окунаться в Крещение. В этом году купель в поселке Горького освятили в 10 утра, а после — в 10:30 нырнули первые смельчаки.
Погружались в ледяную воду и девушки в тонких рубашках и в купальниках, и парни в одних плавках. Последних было особенно много. Воду залили в купель теплую и особого дискомфорта мало кто ощутил, но зато, как признались некоторые — грехи напрочь очистили, а кто-то вовсе ради спортивного интереса пришел. Яркие фото омовений в Крещение 2024 в Хабаровске в нашем фоторепортаже.