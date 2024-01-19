Красивые девушки разделись по очереди и нырнули в купель в Крещение в Хабаровске: фото

Городские власти подготовили для этого всего две купели — в поселке Горького вблизи улицы Покуса, 20, возле строящегося храма Введения во храм Пресвятой Богородицы, а также на Красной речке — район улицы Минусинской. Чем озадачили жителей — перед многими встал вопрос куда лучше отправиться окунаться в Крещение. В этом году купель в поселке Горького освятили в 10 утра, а после — в 10:30 нырнули первые смельчаки.