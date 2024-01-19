Концерт Дианы Арбениной во Владивостоке может не состояться

Муниципальный центр управления Владивостока ответил приморцу, что певица «не является иноагентом или релокантом», «деятельность её группы не запрещена», а «творческий репертуар соответствует цензуре». Однако представители мэрии отметили, что гражданская позиция писавшего запрос по отмене концерта понятна и оправдана. При этом было сообщено, что рекомендация организаторам концерта Арбениной об его отмене уже отправлена.