Концерт Дианы Арбениной во Владивостоке может не состояться

Власти Владивостока рекомендовали организаторам концерта Дианы Арбениной, который запланирован на 27 февраля в «Фетисов Арене», отменить мероприятие. Это произошло после того, как просьба об отмене концерта появилась в одном из комментариев в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Муниципальный центр управления Владивостока ответил приморцу, что певица «не является иноагентом или релокантом», «деятельность её группы не запрещена», а «творческий репертуар соответствует цензуре». Однако представители мэрии отметили, что гражданская позиция писавшего запрос по отмене концерта понятна и оправдана. При этом было сообщено, что рекомендация организаторам концерта Арбениной об его отмене уже отправлена.
От организаторов концерта комментариев на тему отмены ещё не было. Как сообщают РИА НОВОСТИ, представитель концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена», где планировалось проведение шоу, тоже не имеет информации о том, состоится ли мероприятие.
«Билеты на него не продаются», — сообщил представитель комплекса.
В октябре и ноябре 2023 года концерты Дианы Арбениной были отменены соответственно в Йошкар-Оле и Томске. В Ижевске и Новосибирске в октябре прошлого года выступления группы состоялись, как планировалось.