На Госуслугах проводят опрос о судьбе бродячих собак в Иркутской области

Напомним, в регионе, как и по всей стране, «ничейные» псы часто нападают на людей. Например, в одном только Иркутске за два дня в ноябре они покусали двоих детей: на бульваре Рябикова в Свердловском районе и на улице Днепровская в Ленинском. А на прошлой неделе в областном центре бродячая собака набросилась на взрослую женщину.