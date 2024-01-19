На Госуслугах проводят опрос о судьбе бродячих собак в Иркутской области

Всего предлагается ответить на три вопроса. Они касаются методов борьбы с безнадзорными животными и мероприятий по обращению с ними на территории Приангарья. Тема очень острая.
Напомним, в регионе, как и по всей стране, «ничейные» псы часто нападают на людей. Например, в одном только Иркутске за два дня в ноябре они покусали двоих детей: на бульваре Рябикова в Свердловском районе и на улице Днепровская в Ленинском. А на прошлой неделе в областном центре бродячая собака набросилась на взрослую женщину.
В настоящее время на территории Приангарья бездомных животных отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают в прежнюю среду обитания. Насколько эффективны эти меры, власти хотят выяснить при помощи анонимного опроса на Госуслугах.
Принять участие в опросе зарегистрированные на Госуслугах жители Иркутской области могут до конца января.