Движение трамваев и автобусов в Нижнем Новгороде затруднено из-за снегопада

Движение трамваев и автобусов затруднено в Нижем Новгороде утром 19 января из-за небывалого снегопада, обрушившегося на город минувшей ночью. Об этом предупредили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.
В частности, пассажиры могут не дождаться трамвая № 19, ряд автобусных маршрутов также работает с перебоями. Это автобусы А-1, А-3, А-5, А-15, А-19, А-27, А-37, А-50, А-53, А-54, А-71, А-73, Т-37.
— Аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме по очистке от снега маршрутов наземного общественного транспорта, — сообщили в региональном ЦРТС.
О том, что на регион надвигается сильнейшая метель, синоптики предупредили накануне. По информации метеорологов, таких снегопадов не было в Нижнем Новгороде на Крещение 142 года.