Мигрантам запретили работать на некоторых отраслях в Кузбассе

По данным Российской газеты, в Кузбассе мигрантам с патентом запретили в течение 2024 года работать в некоторых сферах. Всего с трудовыми документами в области живут более 8 тыс. человек.
Так, компании не могут трудоустраивать иностранцев на производство детского питания и диетических пищевых продуктов, в гостиничный бизнес и медицину, в детские сады и школы. Мигранты без виз и гражданства не смогут подбирать персонал, работать на легковых такси и арендованных легковых автомобилях с водителем, как и оказывать косметологические и массажные услуги. В течение трёх месяцев работодатели должны привести коллективы в соответствии с новыми требованиями.
Журналисты пишут, что в 2022 году поток мигрантов почти полностью состоял из граждан государств — членов СНГ: 40% из Таджикистана, остальные из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Приезжают они, главным образом, за работой в крупные города и часто заняты на стройках, обрабатывающих производствах и домашних хозяйствах.
Мы писали, что за прошлый год из Кузбасса депортировали и выдворили 500 иностранцев.