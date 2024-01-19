Мигрантам запретили работать на некоторых отраслях в Кузбассе

Так, компании не могут трудоустраивать иностранцев на производство детского питания и диетических пищевых продуктов, в гостиничный бизнес и медицину, в детские сады и школы. Мигранты без виз и гражданства не смогут подбирать персонал, работать на легковых такси и арендованных легковых автомобилях с водителем, как и оказывать косметологические и массажные услуги. В течение трёх месяцев работодатели должны привести коллективы в соответствии с новыми требованиями.