Морозы больше 30 градусов пообещали в Казахстане в выходные

Согласно прогнозу, в ближайшие дни циклон из районов Восточной Европы будет медленно теснить сибирский антициклон. Циклон вначале заденет западную часть республики, где начнутся снегопады и усиление ветра с метелью. А вот на севере, востоке, юге и в центре страны ждет спокойное окончание недели, где ожидается преимущественно погода без осадков.
В то же время на юго-востоке Казахстана, с теплыми воздушными массами из районов Ирана, прогнозируется неустойчивая погода: выпадение снега, временами сильного снега и усиление ветра с низовой метелью. Температура воздуха: ночью на западе страны понизится до −7…-15 градусов; на северо-западе, севере и в центре — ослабление до −15…-23 градусов; на юге повышение — до −5…-13 градусов; на востоке — понижение до −22…-31 градуса; на юго-востоке — до −13…-22 градусов.
Напомним, что на востоке Казахстана выпало три месячные нормы снега. Начало года для Восточно-Казахстанской области ознаменовалось рекордным количеством снега. В одном из районов области даже ввели режим чрезвычайной ситуации природного характера из-за обильных осадков. А в Алматы выставлены блокпосты в горах для ограничения доступа в зону лавинного риска. Синоптики выпустили штормовое предупреждение о лавинной опасности из-за неустойчивого состояния снежного покрова.