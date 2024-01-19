Морозы больше 30 градусов пообещали в Казахстане в выходные

В то же время на юго-востоке Казахстана, с теплыми воздушными массами из районов Ирана, прогнозируется неустойчивая погода: выпадение снега, временами сильного снега и усиление ветра с низовой метелью. Температура воздуха: ночью на западе страны понизится до −7…-15 градусов; на северо-западе, севере и в центре — ослабление до −15…-23 градусов; на юге повышение — до −5…-13 градусов; на востоке — понижение до −22…-31 градуса; на юго-востоке — до −13…-22 градусов.