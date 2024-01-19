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В крещенских купаниях поучаствовали 3 тысячи челябинцев

В Челябинске купания в крещенскую ночь обошлись без происшествий.
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Источник: Reuters

В крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января 2024 года поучаствовали 3 тыс. челябинцев. Об этом сообщили в мэрии города.

— Ни одного происшествия не зафиксировано, — добавили в администрации.

Статистика купаний пока не окончательная: челябинцы еще смогут погрузиться в ледяную воду до 15:00 19 января. Для этого в городе открыли пять прорубей, возле каждой дежурят сотрудники экстренных служб.

Добавим, по подсчетам спасателей, количество искупавшихся в ледяной воде немного снизилось по сравнению с прошлыми годами.

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