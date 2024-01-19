В Челябинске запустили новый автобусный маршрут

В Челябинске сегодня, 19 января, запустили новый автобусный маршрут, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что автобус 10к будет следовать от 60-летия Октября по Сталеваров, Шоссе Металлургов, Черкасской, Свердловскому тракту, Индивидуальной, Березовой, 1-й Шагольской, Северному тракту, Профессора Благих, Бейвеля, Краснопольскому проспекту, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных до Северо-Крымской.
Отметим, что 16 автобусов среднего класса будут ходить каждые 10−15 минут ежедневно. Первый рейс от ЧМК — в 6.20 в будни и в 6.25 в выходные. От ТРК «Родник» — в 5.30 будни и в 5.35 в выходные. Последний рейс от ЧМК — в 22.00 в будни и в 21.25 в выходные. От ТРК «Родник» — в 22.30 будни и в 22.45 в выходные.