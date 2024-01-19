Мокрая погода ждет воронежцев в выходные

В пятницу будет облачно. Синоптики прогнозируют сильный дождь. Температура воздуха составит +3 градуса. Будет дуть южный ветер с порывами до 13 м/сек. Самым холодным этот день был в 2006 году, когда ударил 31-градусный мороз. Самым теплым — в 2007 году, когда воздух прогрелся до +7 градусов.