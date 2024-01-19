Мокрая погода ждет воронежцев в выходные

В Воронеже в выходные ожидается высокая влажность. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем не опустится ниже −6 градусов. Подробный прогноз погоды с пятницы, 19 января, по воскресенье, 21 января, дал Воронежский гидрометцентр.
В пятницу будет облачно. Синоптики прогнозируют сильный дождь. Температура воздуха составит +3 градуса. Будет дуть южный ветер с порывами до 13 м/сек. Самым холодным этот день был в 2006 году, когда ударил 31-градусный мороз. Самым теплым — в 2007 году, когда воздух прогрелся до +7 градусов.
В ночь на субботу, 20 января, столбики термометров опустятся до −3 градусов. Синоптики прогнозируют мокрый снег. В светлое время суток воздух прогреется до −1 градуса. Будет облачно. Продолжатся осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На смену южному ветру придет западный с пиковой скоростью 11 м/сек.
Ночью воскресенья в Воронеже вновь ожидается небольшой снегопад. Столбики термометров опустятся до отметки −10 градусов. Днем температура воздуха составит −6 градусов. Существенных осадков не ожидается. На смену западному ветру придет северный с порывами до 11 м/сек.
Подробный прогноз погоды на новую рабочую неделю читайте на РИА «Воронеж» в понедельник, 22 января.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что 18 декабря на смену антициклону, оказывавшему влияние на погоду в регионе, пришел циклон. В связи с этим наблюдается резкий перепад температуры от минуса к плюсу.