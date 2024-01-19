Народные приметы на 20 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

Аккуратнее нужно вести себя и с деньгами. Не давайте никому в долг и сами не занимайте. Крупные покупки также окажутся лишними: вы просто потратите большую сумму зря, а приобретение вас не порадует. Не исключено, что вам продадут брак или попытаются обмануть иным образом. Даже пересчитывать деньги 20 января не следует. На Руси считали, что так можно лишиться своих накоплений.