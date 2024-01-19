Народные приметы на 20 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

20 января верующие вспоминают Иоанна Крестителя, в народном календаре — Иван Бражник. У наших предков этот день был связан с множеством примет и традиций: их соблюдение считалось обязательным, а ослушавшимся сулили различные беды и болезни.
Народные приметы на 20 января: что нельзя делать
Чтобы не лишиться удачи, в старину люди избегали водных процедур 20 января. Они могли не только обходить стороной баню, но даже не умывались и не мыли руки лишний раз.
Опасными виделись нашим предкам и подарки от малознакомых людей. Если в этот день кто-то удивит вас презентом, принимать его не стоит. В противном случае вместе с вещью можно получить чужие горести, хвори и одиночество. По этой же причине не поднимайте найденные вами ценности, особенно если они попались вам на глаза у перекрестка.
Аккуратнее нужно вести себя и с деньгами. Не давайте никому в долг и сами не занимайте. Крупные покупки также окажутся лишними: вы просто потратите большую сумму зря, а приобретение вас не порадует. Не исключено, что вам продадут брак или попытаются обмануть иным образом. Даже пересчитывать деньги 20 января не следует. На Руси считали, что так можно лишиться своих накоплений.
Если же на Ивана Бражника к вам обратится родственник или друг с какой-либо просьбой, ни в коем случае не отказывайте ему. Нужно выслушать человека и помочь ему делом или советом. А тому, кто нарушит это правило, в старину сулили одиночество.
День желательно провести в трудах. Лень — под запретом. Если у вас выходной, можете навести порядок дома, приготовить что-то для своих близких, заняться рукоделием. Бездельники рискуют на своем примере узнать, что такое нищета. Во всяком случае, так говорили наши предки.
Считалось, что 20 января нужно уважительно относиться к птицам. Нельзя вести себя с ними грубо, повышать на пернатых голос. У того, кто ослушается, желание не сбудется. Охотиться на птиц в лесах также не стоит.
Согласно поверьям, в этот день нельзя убивать грызунов. В старину говорили, что встреча с мышью предвещает рождение ребенка. Ее появление в доме на Ивана Бражника называли добрым знаком.
Народные приметы на 20 января: что можно делать
Большое количество примет на Ивана Бражника, как следует из названия, связано с крепкими напитками. У наших предков было принято «запивать зло»: они собирались за большим столом и устраивали праздник. При этом они старались не переусердствовать с алкоголем, а трапезу начинали с глотка крещенской воды.
Во времена, когда девушек выдавали замуж без их желания, употребление браги носило символичный характер. Люди верили, что если выпить, то супруги смогут найти общий язык, построить крепкую семью и даже полюбить друг друга.
Если большинство дней народного календаря прямо запрещают или просто не рекомендуют ставить алкоголь на стол, то 20 января наши предки обязательно наливали себе хотя бы чуть-чуть. Они считали, что в этом случае проведут целый год без слез и болезней.
На Руси говорили, что 20 января — идеальный день для того, чтобы крестить детей. Нелишним будет и посетить храм просто для того, чтобы помолиться и поставить свечку.
Дата считалась в старину удачной для амурных дел. Можно объясниться в любви или посвататься. Пары, сложившиеся 20 января, будут счастливы.
Приметы о погоде на 20 января
Солнце и мороз на Ивана Бражника указывают на то, что лето будет жарким. В июне-августе будет мало дождей.
Если же 20 января пойдет снег, такая погода сохранится до Масленицы.
Яркий месяц и много звезд, согласно наблюдениям наших предков, сулят похолодание. Если небесные светила плохо видно из-за дымки на небе, температура воздуха повысится.
Именинники 20 января
20 января именины отмечают Иван и Василий. Также нужно поздравить Афанасия.