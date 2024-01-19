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Движение по трассам М-5 и Елховка — Никитинка закрыли в Самарской области 19 января

В Самарской области из-за метели и сильного ветра ограничили проезд по двум трассам.
Движение по трассам М-5 и Елховка — Никитинка закрыли в Самарской области 19 января
Источник: ГКП "АСАДО"

В пятницу, 19 января 2024 года, в Самарская область вновь оказалась во власти непогоды. В регионе местами наблюдаются метель и сильный порывистый ветер. Из-за этого было решено закрыть движение по двум трассам.

— До 12:00 19 января введено временное ограничение движения для всех транспортных средств с 93 по 132 км трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск — Оренбург. Причина — сильный снег, низовая метель, плохая видимость, — сообщили в ГИБДД Самарской области.

По информации ГКП «АСАДО», из-за неблагоприятных погодных условий пришлось закрыть движение по дороге общего пользования в Елховском районе. Ограничение ввели с 7 по 20 км трассы Елховка — Никитинка.

Автомобилистов призывают временно отказаться от дальних поездок. Тем, кто уже в пути, сотрудники ГИБДД советуют выбрать место для остановки или ночлега, либо направиться в объезд перекрытых участков.