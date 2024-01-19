«Нырнула и загадала желание»: показываем, как прошли крещенские купания в Самаре в 2024 году

Парни тоже поделились своими впечатлениями после купания. Один молодой человек прочитал в интернете, что в этом году классно оборудовали купели, и он решил прийти попробовать окунуться впервые. По его словам, собирался он опуститься под воду три раза, как положено, но получилось только один. Однако и этим он остался доволен. А другой парень пришел на крещенские купания со сломанным пальцем.