«Нырнула и загадала желание»: показываем, как прошли крещенские купания в Самаре в 2024 году

В ночь с 18 на 19 января 2024 года в Самарской области прошли традиционные крещенские купания. В этом году в регионе было оборудовано 65 купелей. Верующие смогли пройти обряд очищения и зарядиться энергией. Корреспондент «КП-Самара» побывала на месте и запечатлела самые яркие моменты праздника Крещения Господня.
Полночь, Полевой спуск Волги, Самара. Палатки для переодевания, горячий чай и даже бутерброды. Возле организованных прорубей дежурили спецслужбы, готовые в любой момент прийти на помощь. Поток людей еще около получаса не прекращался. Желающих окунуться в ледяную воду было много. Парней было больше, чем девушек.
Однако представительницы прекрасного пола тоже осмеливались спускаться в прорубь и были намного эмоциональнее мужчин, в эти моменты слышались веселые визги и крики. Согласно устоявшимся правилам, девушкам нужно купаться в легкой сорочке. Это проявление уважения в православный праздник к другим верующим. Однако многие самарчанки щеголяли своими открытыми раздельными купальниками, часть из которых даже были с вырезами.
С самарцами, желающими окунуться в ледяную воду, было много сопровождающих. Они снимали видео и делали памятные фото. Вокруг слышалась похвала, которой близкие награждали ныряющих: «Ты мой герой!», «Я бы так в жизни не смог». Храбрых самарцев встречали после проруби с теплыми полотенцами. Были и люди, которые просто приехали посмотреть на крещенские купания, но не смогли решиться окунуться.
Сильный мороз, пробирающий до костей, и длившаяся несколько дней до этого непогода, не стали помехой для многих людей, чтобы искупаться. Кто-то даже отважился нырнуть в прорубь в первый раз. Как рассказала одна девушка, она верила, что ее организм справится с таким сильным холодом. А другая ныряльщица пришла ради желания.
— У меня есть одно очень сильное желание. Во время купания я его загадала и верю, что раз смогла окунуться, то оно обязательно исполнится. Когда я заходила в ледяную воду, то, несмотря на холод, пересилила себя, потому что меня поддерживала вера в исполнение самого желанного, — поделилась самарчанка.
Парни тоже поделились своими впечатлениями после купания. Один молодой человек прочитал в интернете, что в этом году классно оборудовали купели, и он решил прийти попробовать окунуться впервые. По его словам, собирался он опуститься под воду три раза, как положено, но получилось только один. Однако и этим он остался доволен. А другой парень пришел на крещенские купания со сломанным пальцем.
— Я купаюсь 14 лет подряд и не пропустил еще ни одного года. Несмотря на погодные условия, постоянно прихожу и чувствую себя всегда отлично после купания, как и в этот раз. Даже сломанный палец не помешал мне искупаться, — рассказал молодой человек.
У всех желающих окунуться в прорубь еще есть такая возможность. Оборудованные купели будут работать до вечера 19 января. Так, в Самаре на Полевом спуске Волги жители могут опуститься в прорубь до 18:00 19 января. Также купели организованы в разных храмах города. Подробный список всех адресов крещенских купелей и прорубей в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Чапаевске составила «КП-Самара».