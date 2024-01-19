Снегопад и метель обрушатся на Приморье: дата

«В этот период над северной частью акватории Японского моря под высотной фронтальной зоной произойдет зарождение циклона, который своей циркуляцией будет охватывать восточную часть Приморского края. Там ожидается снегопад от умеренного до сильного, метель и штормовой ветер. Эпицентр непогоды, скорее всего, снова придется на Ольгинский район».