Снегопад и метель обрушатся на Приморье: дата

Согласно расчетам синоптиков,
«В этот период над северной частью акватории Японского моря под высотной фронтальной зоной произойдет зарождение циклона, который своей циркуляцией будет охватывать восточную часть Приморского края. Там ожидается снегопад от умеренного до сильного, метель и штормовой ветер. Эпицентр непогоды, скорее всего, снова придется на Ольгинский район».
Он также отметил, что приморцам, которые планируют поездки через перевалы Сихотэ-Алиня, следует заранее обратить внимание на прогнозы и внести коррективы в свои планы.
Осадки ожидаются и во Владивостоке. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, снег в приморской столице ожидается утром в воскресенье и днем в понедельник. На дорогах возможны снежный накат и гололедица. Осадки будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого будут достигать 17−22 м/с.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в конце января в Приморье придут морозы. В некоторых районах края температура воздуха опустится до −40 градусов.