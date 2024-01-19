Не стало опытного хирурга и бывшего главврача омской ГБ-9 Кондратьева

Указано, что его не стало на 75-м году жизни.
«Начинал врачом-ординатором хирургического отделения Областной больницы. Затем заведующим урологическим отделением, заместителем главного врача по поликлинике все той же больницы», — обозначено в официальной публикации.
Впоследствии он возглавил омскую МСЧ № 9, некоторое время проработал в должности исполнительного директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования, вспоминают коллеги.
На протяжении 13 лет, начиная с 1997 года, Алексей Васильевич Кондратьев являлся главным врачом БУЗОО «Городская больница № 9».
«Опытный организатор здравоохранения, прошедший трудовой путь от практического врача до руководителя, оперирующий хирург — таким Алексея Васильевича запомнят пациенты и коллеги», — подчеркивается в официальном сообщении.
Уточняется, что в последний путь Алексея Васильевича Кондратьева проводят в воскресенье, 21 января 2024 года. Мероприятие запланировано в ритуальном зале по адресу 10 лет Октября, 208 В с 11 до 12 часов.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Андрея Васильевича Кондратьева.