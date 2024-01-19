Все псы попадают во Владивосток: бездомных собак спасают от эвтаназии

«Нам важно знать, в каком они состоянии, грозит ли им опасность. В таком случае специалисты смогут оказать должный уход. Мы не просто забираем собак, а приводим их в порядок. Только когда они будут полностью здоровы и подготовлены, чипированы, будем пристраивать четвероногих друзей в добрые руки», — рассказала гендиректор АНО «Балто» Ольга Довгенко.