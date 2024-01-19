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Все псы попадают во Владивосток: бездомных собак спасают от эвтаназии

Новые законы Бурятии вынуждают волонтеров привозить собак во Владивосток.
Источник: Комсомольская правда

Во Владивосток прибыл отдельный «собачий» вагон с бездомными животными. Это уже третья волна четвероногих беженцев, которых спасают от новых законов республики Бурятия. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Утро 19 января у группы волонтеров выдалось насыщенным — им нужно было встретить новых подопечных. Всего из Бурятии в дальневосточную столицу привезли уже 37 «хвостиков». Они отмечают, что в первую очередь забирают самых больных и истощенных.

«Нам важно знать, в каком они состоянии, грозит ли им опасность. В таком случае специалисты смогут оказать должный уход. Мы не просто забираем собак, а приводим их в порядок. Только когда они будут полностью здоровы и подготовлены, чипированы, будем пристраивать четвероногих друзей в добрые руки», — рассказала гендиректор АНО «Балто» Ольга Довгенко.

Отметим, что в Бурятии приняли местный закон, разрешающий усыплять бездомных собак, чтобы предотвратить участившиеся нападения на людей.

Ранее «КП» писала о плюсах и минусах такого решения — оно вызвало общественный резонанс.