Крещение на Кубани: как прошли традиционные купания в городах края

19 января православные верующие отмечают Крещение. В Краснодарском крае во всех храмах проходят праздничные богослужения, в ночь с 18 на 19 января состоялись ночные крещенские купания, для которых было определено 120 мест. Безопасность омовений обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии, казаки, спасатели, дежурили бригады скорой помощи. Как прошли крещенские купания в Анапе, Сочи, Краснодаре — рассказывает ИА KrasnodarMedia.
В Сочи во всех районах курорта для организованных купаний приготовили 12 купелей. Праздничные богослужения и освящение воды проводятся в 36 сочинских храмах.
— Ночные купания прошли спокойно, по дневным — примем решение по фактической погоде: на море усиливаются волны, купание может быть небезопасно, — сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram (18+).
В Анапе крещенские купания начались в 19.00 18 января. Для омовений организовали места на пляже «Высокий берег» в районе Малой бухты, центральном пляже Анапы, а также в купели на берегу Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма. В крещенскую воду окунулись тысячи анапчан и гостей курорта.
В Геленджике для крещенских омовений было предусмотрено семь мест в разных районах курорта. Сотни геленджичан приняли участие в купаниях..
— За безопасностью следили все ответственные службы, людей согревали чаем, угощали выпечкой, — рассказал в соцсетях глава города Алексей Богодистов.
В Краснодаре крещенские омовения прошли в трёх местах города на открытой воде, а также в купелях девяти храмов.
Для участников омовений предусмотрели палатки для переодевания, пункты обогрева, световые башни и мачты для освещения.