Крещение на Кубани: как прошли традиционные купания в городах края

В Анапе крещенские купания начались в 19.00 18 января. Для омовений организовали места на пляже «Высокий берег» в районе Малой бухты, центральном пляже Анапы, а также в купели на берегу Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма. В крещенскую воду окунулись тысячи анапчан и гостей курорта.