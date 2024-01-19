МИНСК, 19 янв — Sputnik. Государственный знак качества учрежден в Беларуси, порядок его присвоения должно определить правительство республики, сообщили в пресс-службе главы государства.
Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.
Определено, что знак — это пятиугольник красного цвета, с изображением стилизованной перевернутой буквы «К» и надписью «Беларусь».
Порядок присвоения знака качества и перечень полагающихся при нем льгот производителям установит Совмин.
«Учреждение Государственного знака качества будет содействовать повышению качества белорусских товаров и услуг», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что при разработке дизайна знака был взят за основу существовавший во времена СССР.
Во время совещания у Лукашенко 5 ноября обсуждалось введение в республике данного знака. Тогда президент заявил, что в советском знаке «придраться не к чему». «Искусственно не надо уходить от хорошего, я считаю. Излишеств не должно быть», — отметил тогда президент.
Ожидается, что первые обладатели знака качества появятся в республике уже в конце текущего года.
Год качества
Президент официально объявил 2024-й Годом качества в ноябре минувшего года, был подписан соответствующий указ.
Год качества было решено объявить с несколькими целями. Это и повышение качества жизни населения республики, и обеспечение конкурентоспособности белорусской экономики в мире, и стимулирование инициативы. Еще одна задача — сформировать в обществе ответственность за результаты труда и чувство сопричастности к будущему страны.
Позже глава государства заявил, что проходных, для галочки, мероприятий в 2024 году не будет. Все они должны давать результат. По его словам, сейчас стране в складывающейся ситуации нужно подниматься на ступень или две выше.