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Государственный знак качества учрежден в Беларуси

При разработке знака за основу был взят советский, только аббревиатура СССР заменена на слово «Беларусь».
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Государственный знак качества учрежден в Беларуси, порядок его присвоения должно определить правительство республики, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

Определено, что знак — это пятиугольник красного цвета, с изображением стилизованной перевернутой буквы «К» и надписью «Беларусь».

Порядок присвоения знака качества и перечень полагающихся при нем льгот производителям установит Совмин.

«Учреждение Государственного знака качества будет содействовать повышению качества белорусских товаров и услуг», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что при разработке дизайна знака был взят за основу существовавший во времена СССР.

Во время совещания у Лукашенко 5 ноября обсуждалось введение в республике данного знака. Тогда президент заявил, что в советском знаке «придраться не к чему». «Искусственно не надо уходить от хорошего, я считаю. Излишеств не должно быть», — отметил тогда президент.

Ожидается, что первые обладатели знака качества появятся в республике уже в конце текущего года.

Год качества

Президент официально объявил 2024-й Годом качества в ноябре минувшего года, был подписан соответствующий указ.

Год качества было решено объявить с несколькими целями. Это и повышение качества жизни населения республики, и обеспечение конкурентоспособности белорусской экономики в мире, и стимулирование инициативы. Еще одна задача — сформировать в обществе ответственность за результаты труда и чувство сопричастности к будущему страны.

Позже глава государства заявил, что проходных, для галочки, мероприятий в 2024 году не будет. Все они должны давать результат. По его словам, сейчас стране в складывающейся ситуации нужно подниматься на ступень или две выше.