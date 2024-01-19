В выходные 20−21 января в Перми закроют ледовый городок «Лукоморье»

Пермяки не смогут попасть в ледовый городок «Лукоморье»
«Метеорологи обещают в Перми повышение температуры до −3 градусов. При этом по нормам эксплуатировать ледяные сооружения можно при −4 градусах и холоднее», — пояснил глава города.
Простаивать без дела ледовый городок не будет. За это время специалисты приведут в порядок все конструкции комплекса.
С 22-го января при благоприятных условиях «Лукоморье» будет работать в прежнем режиме.
Напомним, на Пермь надвигается циклон, уже накрывший Татарстан. Ожидается сильный снегопад, который продлится до 21 января, а также метель и порывы ветра до 18 метров в секунду. К северу и западу от Перми высота снежного покрова, по словам метеорологов, может увеличиться на 20−25 сантиметров и более.