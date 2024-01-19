В выходные 20−21 января в Перми закроют ледовый городок «Лукоморье»

Напомним, на Пермь надвигается циклон, уже накрывший Татарстан. Ожидается сильный снегопад, который продлится до 21 января, а также метель и порывы ветра до 18 метров в секунду. К северу и западу от Перми высота снежного покрова, по словам метеорологов, может увеличиться на 20−25 сантиметров и более.