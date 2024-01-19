Минтербез сообщает о сильном ветре и снегопадах в Прикамье 19−20 января

Жителям региона рекомендуют стараться не проходить под деревьями и вблизи линий электропередач (ЛЭП), а также под кровлей домов и строений, и не парковать рядом с ними транспорт. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений.