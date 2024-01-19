Минтербез сообщает о сильном ветре и снегопадах в Прикамье 19−20 января

Снегопады и порывы ветра 15−18 метров в секунду ожидаются в Пермском крае в ближайшие сутки — с вечера 19 января по вечер 20 января, сообщили в Минтербезе Пермского края, ссылаясь на данные Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сильный снегопад начнётся около 20.00 19 января, пояснили специалисты. Ночью и утром 20 января в отдельных районах ожидается метель. Ветер будет южным с 8 до 13 метров в секунду, но вероятны порывы и до 18 метров в секунду.
«В связи с неблагоприятной погодой в Пермском крае в эти сутки возможны аварии на системах ЖКХ, рост авоаварий и пожаров из-за перекала печей и перегрузки электросетей, заторы на дорогах, сход снега и льда с крыш», — предупреждают в краевом минтербезе.
Жителям региона рекомендуют стараться не проходить под деревьями и вблизи линий электропередач (ЛЭП), а также под кровлей домов и строений, и не парковать рядом с ними транспорт. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений.