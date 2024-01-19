Движение по петербургской дамбе ограничат на несколько дней из-за ремонта

Делается это для проведения ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, сообщили в дирекции КЗС.



В частности, 22 и 23 января движение по дамбе будет ограничено в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо), а 24 и 25 января — в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо).



В КЗС отметили, что данные работы не аварийные, а регламентные — они были запланированы.



«Ъ-СПб» писал, что новые дорожные ограничения также введены с 19 января в двух районах Петербурга.

