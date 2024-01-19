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Туберкулез у школьника из Петербурга выявили с помощью реакции Манту

В комздраве заверили, что выявленный случай — не заразный.
Источник: Комсомольская правда

Главный врач СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер» Александр Пантелеев прокомментировал ситуацию с заражением школьника закрытой формой туберкулеза. Он отметил, что это абсолютно обычный случай для Петербурга.

— Это раннее выявление заболевания, когда мы не имеем симптомов, диагностика в данном случае была проведена на основании пробы Манту.

отметил специалист

Он также заверил, что этот случай не является заразным и не представляет опасности для окружающих. Риск распространения минимальный, поэтому вспышки заболеваемости в школе № 203, где учится ребенок, ожидать не стоит.

Ежегодно школьников проверяют с помощью прививки. И обычно в Петербурге выявляют около 50 случаев за год.

медицина
здоровье