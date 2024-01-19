Туберкулез у школьника из Петербурга выявили с помощью реакции Манту

Главный врач СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер» Александр Пантелеев прокомментировал ситуацию с заражением школьника закрытой формой туберкулеза. Он отметил, что это абсолютно обычный случай для Петербурга.
— Это раннее выявление заболевания, когда мы не имеем симптомов, диагностика в данном случае была проведена на основании пробы Манту.
Он также заверил, что этот случай не является заразным и не представляет опасности для окружающих. Риск распространения минимальный, поэтому вспышки заболеваемости в школе № 203, где учится ребенок, ожидать не стоит.
Ежегодно школьников проверяют с помощью прививки. И обычно в Петербурге выявляют около 50 случаев за год.