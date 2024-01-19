Чиновники ответили на жалобу горожанки о запахе гари в Кемерове

Под постом губернатора Сергея Цивилева появились жалобы кемеровчан, которых накануне накрыл густой смог. В областной столице с установлением морозов снова запахло выбросами.
«Запах гари и другие выбросы от котельных города Кемерово, опять травят людей! Экономия собственников этих предприятий на газо- и пылеулавливающем оборудовании! До каких пор экономить будете на здоровье людей? Меры надо принимать немедленно!», — написала горожанка.
На это ей ответили чиновники Министерства природных ресурсов и экологии, которые ожидаемо рассказали о сложном географическом расположении региона в котловине, из-за чего выбросы не всегда рассеиваются и иногда повисают в воздухе. В Кемерове объявлен режим «чёрного неба» (НМУ).
«Правительством Кузбасса утверждён Порядок проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, в соответствии с которым при изменении состояния атмосферного воздуха вводятся режимы по сокращению выбросов для объектов хозяйственной и иной деятельности. Предприятия заблаговременно получают данные о режиме НМУ от гидрометцентра», — напомнили чиновники и рассказали об экологических программах области.
Мы писали, что в 2030 году в Кемерове по ним должны снизить количество выбросов в два раза по отношению к 2020 году.