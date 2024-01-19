Чиновники ответили на жалобу горожанки о запахе гари в Кемерове

На это ей ответили чиновники Министерства природных ресурсов и экологии, которые ожидаемо рассказали о сложном географическом расположении региона в котловине, из-за чего выбросы не всегда рассеиваются и иногда повисают в воздухе. В Кемерове объявлен режим «чёрного неба» (НМУ).