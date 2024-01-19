Эстония намерена сохранить маршрут Таллин — Петербург

Сообщается, что эстонским пассажирам нужно будет пешком пересечь границу и пересесть на транспорт российских перевозчиков в Ивангороде. Несмотря на то, что рейсы будут и дальше ходить, их количество значительно уменьшится. Связано это с временным закрытием для проезда КПП «Ивангород» из-за ремонта. Ограничения будут введены с 1 февраля 2024 года.