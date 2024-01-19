«Пусть отморозит уши»: лайфхаки для родителей от заведующего челябинской поликлиникой

— Инструкция к применению: не искать болезни. Удивительная история получается, когда много родителей, которые приходят ко мне, ищут у своих детей болезнь. И я понимаю, что они ее найдут. А потом будут обращаться к нам, чтобы их вылечили. Поэтому смотрите на своего ребенка как на здорового. Здоровые дети бегают и прыгают, а не сидят с гаджетами. Они очень любознательны и пакостливы. Если это не так, подумайте, что происходит. Мои дети недавно стенку просверлили. Просто так получилось. Лежал шуруповерт рядом со стенкой, надо же что-то с ним делать.