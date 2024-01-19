«Пусть отморозит уши»: лайфхаки для родителей от заведующего челябинской поликлиникой

— Антон Петрович, чем болеют современные дети?
— Я вас удивлю, но в последние несколько тысяч лет и дети, и взрослые болеют одинаковыми болезнями. И только развитие медицины, науки и культуры позволяет нам дифференцировать какую-то болезнь.
Приведу пример: целиакия (непереносимость белка злаков). Очень давно ее описывали как болезнь, связанную с диареей. И только в Великую Отечественную войну, когда дети с целиакией голодали, ели мало хлеба, они стали выздоравливать. Генетики же целиакию определили как наследственное заболевание 10 лет назад.
— А родители беспокойнее стали?
— Не надо думать, что мамы 500 лет назад были другими, они ровно так же за своего ребенка были готовы кого хочешь «съесть» и «разорвать на части». Единственное, что сейчас поменялось, — это наша культура потребления, которую нам навязали.
Мы считаем, что болезнь — это такое состояние, от которого надо получить какую-то услугу и вылечиться за деньги. Наш организм ни за какие деньги не выздоравливает. Но культура потребления навязала стереотип: если я заплачу деньги, значит, ребенок должен выздороветь. А это так не работает.
— Как повысить иммунитет ребенка? Закалять с рождения, снегом обтирать, не укутывать?
— Инструкция к применению: не искать болезни. Удивительная история получается, когда много родителей, которые приходят ко мне, ищут у своих детей болезнь. И я понимаю, что они ее найдут. А потом будут обращаться к нам, чтобы их вылечили. Поэтому смотрите на своего ребенка как на здорового. Здоровые дети бегают и прыгают, а не сидят с гаджетами. Они очень любознательны и пакостливы. Если это не так, подумайте, что происходит. Мои дети недавно стенку просверлили. Просто так получилось. Лежал шуруповерт рядом со стенкой, надо же что-то с ним делать.
Иммунитет и здоровье формируются естественным образом, ничего делать для этого не надо. Мы чаще всего противодействуем развитию иммунитета. Например, чересчур укутываем детей, закупориваем все окошки. Вдруг их продует, а вдруг они замерзнут? Не надел шапку? Пусть один раз уши отморозит, зато запомнит, что надо ее надевать, а уши мы вылечим.
— Какое питание для ребенка правильное?
— Детей нельзя заставлять есть то, что им не хочется. Проблемы с пищеварением у большинства только потому, что их заставляют есть то, что они не хотят. И здесь есть другая крайность — разрешать все подряд. Во всем должна быть мера.
Попросите ребенка нарисовать пять блюд, которые он любит. Выберите те, которые более или менее полезны, и приготовьте. У ребенка тогда не будет проблем с кишечником, которые, кстати, напрямую связаны с работой нервной системы.
Если мы заставляем детей есть, мы получаем болезни пищеварительного тракта и неврозы. Потому что ребенок через силу, через свои внутренние сопротивления и эмоциональные переживания пихает в себя эту еду.
— В каких случаях при лечении детей уместны домашние горчичники, молоко с медом, а где — рецепт от педиатра?
— Многие народные методы лечения проверены поколениями. Например, банки. Они продаются в аптеке и великолепно помогают при всех видах бронхолегочных заболеваний. Однако нужно помнить, что банки эффективны только на первых стадиях. Но фармакологическим гигантам невыгодно, чтобы мы лечились такими способами. Они продвигают свое. Чтобы сделать правильный выбор, нужно изучить инструкции, может, купить российский аналог.
Кстати, сейчас многие фармакологические компании платят деньги, чтобы дискредитировать российские препараты. Они приходят в больницы, сотрудничают со СМИ, везде рассказывают, что отечественные препараты не помогают. Я знаю таких людей. Это как способ заработка.
— Стоит ли беспокоиться, если ребенок долго не болеет?
— С точки зрения классической медицины это норма. С точки зрения обывательской — все, что нам непонятно, вызывает страх и сомнения. Это наша психология. Если дети не болеют — прекрасно, радуйтесь, что у вас здоровый ребенок.
— Частый случай: мама ведет ребенка в садик с насморком, остаточным кашлем. Разъясните, это опасно?
— С точки зрения медицинской науки кашель — это не болезнь, а защитная реакция нашей бронхолегочной системы. Мы можем поперхнуться, начать кашлять, но это не значит, что мы больны. Когда у нас сопли, мы тоже не больны. Самый первый яркий признак заболевания — это температура. Вот если сопли и температура, тогда это уже болезнь. Надо записаться на прием к врачу.
— Расскажите об адаптации в детском саду. Почему ребенок часто болеет в это время?
— Каждый из нас, когда приходит на новое место работы, испытывает колоссальный стресс. Почему мы решили, что ребенок пришел первый раз в садик и должен это воспринять как данность? Для него это большой стресс: чужие люди, непонятные дети. На это накладывается взаимодействие с новыми коллекциями вирусов и бактерий, которые другие ребята приносят из своих семей. В каждой семье есть своя бактериальная флора. А в садике происходит такое бурление в «плавильном котле», где эти бактерии и вирусы находятся. Пока ребенок всеми ими не переболеет, адаптационный период не закончится.
— Как привить ребенку привычку заботиться о своем здоровье?
— Воспитать здорового ребенка можно только своим примером. Если есть на ночь непонятное количество еды, а от ребенка требовать, чтобы он пораньше шел спать и после 18:00 не ел, это нечестно. Если ты сам не занимаешься спортом, а от ребенка требуешь, это нечестно. Поэтому не прививать надо, а показывать.
— Как вы относитесь к витаминам?
— Витамины — это незаменимые кирпичики, из которых строится наш организм. Незаменимые — это значит, что мы их сами не нарабатываем. Мы должны их получать извне. Ваше право, каким образом, я не настаиваю. Но спросите себя: можем ли мы на Урале, к примеру, в январе, есть достаточное количество свежей зелени и овощей? У людей не так много денег, чтобы покупать привозную, дорогущую зелень. Я рекомендую в таких случаях покупать доступные фрукты и овощи, использовать консервацию. Мы всей семьей делаем заготовки летом и осенью, покупаем недорогие витамины, потому что и в самых дорогих, и в недорогих содержатся одни и те же синтетические аналоги. Только в первом случае в продукт добавили экстракт чего-то, назвали по-модному — цена выросла.
Кстати, челябинская детская городская поликлиника № 8 не просто лечебное учреждение, а настоящий арт-объект. Дизайнерская навигационная система не даст мамам с маленькими пациентами заблудиться. В помещении оборудованы комнаты со столами, стульями и диванами. Также есть игровое пространство с книгами, игрушками, гамаками.
А еще дети могут «позвонить» друг другу по цветным трубам и побывать в местной картинной галерее.