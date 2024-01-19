Ленинградский мост в Омске начнут полностью перекрывать два раза в неделю

Предполагается, что мост будут закрывать для движения с 23 часов среды до 5 часов четверга и с 23 часов субботы до 5 часов воскресенья на участке от улицы Ленина до транспортной развязки по улице Суворова. На это время также изменятся маршруты движения пассажирского транспорта.