Ленинградский мост в Омске начнут полностью перекрывать два раза в неделю

В Омске для выполнения работ по содержанию Ленинградского моста, в том числе очистке от снега и наледи и вывозу снега, начнут еженедельно с 20 января 2024 года до 31 мая 2024 года ограничивать движение транспорта на ленинградском мосту, сообщает в пятницу, 19 января 2024 года, пресс-центр городской администрации.
Предполагается, что мост будут закрывать для движения с 23 часов среды до 5 часов четверга и с 23 часов субботы до 5 часов воскресенья на участке от улицы Ленина до транспортной развязки по улице Суворова. На это время также изменятся маршруты движения пассажирского транспорта.
Как отметили в мэрии Омска, в указанные часы водителям придется корректировать свои маршруты.