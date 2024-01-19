Книжный клад. В старом доме одного из районов Ташкента житель нашел книги вековой давности

Хозяин дома обратился в Агентство культурного наследия с запросом о детальном исследовании исторических книг, найденных в его доме.
Сотрудники агентства изучили находку и предварительно установили, что книги относятся к концу XIX — началу XX века.
Найденные предметы представляют собой рукописи и литографические книги, написанные на староузбекском языке. Среди найденных образцов — поэтические сборники, художественные и научно-популярные книги.
Специалисты разъяснили владельцу дома возможность сдать эти книги государству или продать их, поскольку они являются его личной собственностью.
Дополнительная информация будет предоставлена после завершения детального изучения этих книг.