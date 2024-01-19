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Книжный клад. В старом доме одного из районов Ташкента житель нашел книги вековой давности

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Новый владелец недавно приобретенного дома в Яшнабадском районе столицы обнаружил в нем старинные книги, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Хозяин дома обратился в Агентство культурного наследия с запросом о детальном исследовании исторических книг, найденных в его доме.

Сотрудники агентства изучили находку и предварительно установили, что книги относятся к концу XIX — началу XX века.

Найденные предметы представляют собой рукописи и литографические книги, написанные на староузбекском языке. Среди найденных образцов — поэтические сборники, художественные и научно-популярные книги.

Специалисты разъяснили владельцу дома возможность сдать эти книги государству или продать их, поскольку они являются его личной собственностью.

Дополнительная информация будет предоставлена после завершения детального изучения этих книг.