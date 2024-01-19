Собственник проектирует двухэтажную пристройку к зданию аэропорта «Храброво»

По его словам, к действующему терминалу аэропорта хотят пристроить двухэтажное здание. Общая площадь новых регистрационных залов и специальных помещений, в том числе для приёма багажа, составит десять тысяч квадратных метров. В результате «Храброво» сможет обслуживать ежегодно порядка 6,7−7 миллионов пассажиров. Сегодня он может принимать до пяти миллионов.