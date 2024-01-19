Собственник проектирует двухэтажную пристройку к зданию аэропорта «Храброво»

Холдинг «Новапорт» проектирует двухэтажную пристройку к зданию пассажирского терминала «Храброво». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора аэропорта Александра Корытного.
Руководством холдинга принято принципиальное решение о реконструкции «Храброво». Речь идёт о проекте по расширению площадей аэропорта для увеличения его возможностей по приёму постоянно растущего пассажиропотока. На сегодня уже выдано техзадание, — сказал Корытный.
По его словам, к действующему терминалу аэропорта хотят пристроить двухэтажное здание. Общая площадь новых регистрационных залов и специальных помещений, в том числе для приёма багажа, составит десять тысяч квадратных метров. В результате «Храброво» сможет обслуживать ежегодно порядка 6,7−7 миллионов пассажиров. Сегодня он может принимать до пяти миллионов.
«Планируется, что в течение 2024 года мы завершим все проектные работы и выберем подрядчика. Непосредственно строительство новой пристройки начнётся в 2025 году», — уточнил Корытный.
Ранее стало известно, что собственник «Храброво» — холдинг «Новапорт» — планирует провести реконструкцию аэропорта за счёт собственных средств. Площадь здания увеличится с 40 до 50 тысяч квадратных метров.
Кроме того, в «Храброво» хотят построить магистральную рулёжную дорожку за счёт федерального бюджета. Проект рассчитывают включить в программу развития региональных аэропортов, которая сейчас находится в стадии продления. Финансирование планируют получить в 2027 году.
Аэропорт «Храброво» открыли после глобальной реконструкции в апреле 2018 года. В рамках проекта построили новую взлётно-посадочную полосу протяжённостью 3350 метров, которая способна принимать практически все типы воздушных судов. Кроме того, появился аэровокзальный комплекс. Реконструкция «Храброво» заняла десять лет.