Телевидение отключат в Воронежской области 22 января

В Воронежской области в понедельник, 22 января, проведут плановые профилактические работы на сети телерадиовещания. На время работ трансляцию приостановят. Отключения пройдут в период с 2:00 до 11:00 и затронут радиотелевизионные станции Воронежа, Боброва, Борисоглебска, Богучара и Россоши. Об этом сообщила пресс-служба воронежского филиала радиотелепередающего центра.
В Воронеже остановят работу оборудования, транслирующего цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2 (20 бесплатных общедоступных телеканалов), 20 радиопрограмм в FM-диапазоне и три аналоговых телеканала.
Расписание плановых профилактических работ и полный список каналов и программ, подпадающих под отключение, можно посмотреть на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Кратковременные отключения трансляции». Кроме того, уточнить периоды приостановки можно по телефону горячей линии 8 800 220 20 02 (звонок по России бесплатный).