Телевидение отключат в Воронежской области 22 января

В Воронежской области в понедельник, 22 января, проведут плановые профилактические работы на сети телерадиовещания. На время работ трансляцию приостановят. Отключения пройдут в период с 2:00 до 11:00 и затронут радиотелевизионные станции Воронежа, Боброва, Борисоглебска, Богучара и Россоши. Об этом сообщила пресс-служба воронежского филиала радиотелепередающего центра.