Новые станции минского метро начнут строить в мае 2024, будет и четвертая линия

Она отметила, что возведение основных объектов первого участка третьей линии минского метро уже находится на завершающей стадии. По ее словам, три станции, а также электродепо «Слуцкое» планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Алексейчик уточнила, что в мае 2024 года собираются начать основной этап строительства второго участка третьей линии метро, отметив, что от станции «Юбилейная» до «Парка Дружбы народов». Сейчас проводится работа по перекладке инженерных коммуникаций.