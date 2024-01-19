Новые станции минского метро начнут строить в мае 2024, будет и четвертая линия

Стало известно, что новые станции минского метро начнут строить в мае 2024 года. Об этом рассказала заместитель генерального директора по экономике «Минскметростроя» Анна Алексейчик, пишет агентство «Минск-Новости».
Она отметила, что возведение основных объектов первого участка третьей линии минского метро уже находится на завершающей стадии. По ее словам, три станции, а также электродепо «Слуцкое» планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Алексейчик уточнила, что в мае 2024 года собираются начать основной этап строительства второго участка третьей линии метро, отметив, что от станции «Юбилейная» до «Парка Дружбы народов». Сейчас проводится работа по перекладке инженерных коммуникаций.
Со своей стороны, заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников заметил, что в перспективе, уже известно, где может проходить четвертая линия метро, отметив, что на ближайшие 10 лет масштабные планы уже есть.