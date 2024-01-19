Белик окунулся, а Алтыбаева освятила воду: как прошли крещенские купания в Севастополе

Православные христиане отмечают 19 января один из важнейших праздников — Крещение Господне. Наряду с Пасхой день крещения Иисуса Христа в реке Иордан свято чтят в церковном календаре.
Несмотря на то, что погода на Крещение в этом году устроила неприятный «сюрприз» — всю ночь на полуострове шел сильный дождь — это не помешало верующим устроить традиционный Крестный ход и омовения.
Стоит отметить, что жителям Севастополя в этом плане повезло. Ведь крещенские купания из-за непогоды отменили в некоторых городах Крыма, например, Ялте и Керчи. Всему виной шторм.
Но в Херсонесе традиционные омовения прошли в спокойной обстановке.
Крещенские купания в Херсонесе происходили прямо в море. После освящения воды по традиции началось троекратное окунание верующих.
Безопасность крещенских омовений по традиции обеспечивали спасатели, сотрудники полиции и медики, а также органы власти и волонтеры.
На праздничной литургии присутствовали сенатор Совета Федерации РФ Екатерина Алтабаева и депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.
И если Екатерина Борисовна посетила лишь часть праздничной программы и освятила воду, то Дмитрия Анатольевича пасмурная январская погода не напугала — он с удовольствием совершил омовение.