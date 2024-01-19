Наталья Ищенко стала героиней Аллеи славы на ВДНХ

Калининградская синхронистка и министр спорта, пятикратная Олимпийская чемпионка, девятнадцатикратная чемпионка мира, двенадцатикратная чемпионка Европы Наталья Ищенко стала одним из героев Аллеи славы легенд водных видов спорта России на ВДНХ. Торжественно Аллею открыли сегодня, 19 января. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
На алле представлены титулованные чемпионы. Вместе с Натальей Ищенко на открытии присутствовала семикратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина и другие именитые спортсмены.
Как отметила на мероприятии Наталья Ищенко, главный секрет успеха в любой сфере — любить свое дело, много работать и стремиться к созиданию.