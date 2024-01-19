Наталья Ищенко стала героиней Аллеи славы на ВДНХ

Калининградская синхронистка и министр спорта, пятикратная Олимпийская чемпионка, девятнадцатикратная чемпионка мира, двенадцатикратная чемпионка Европы Наталья Ищенко стала одним из героев Аллеи славы легенд водных видов спорта России на ВДНХ. Торжественно Аллею открыли сегодня, 19 января. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.